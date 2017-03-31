Остался один день: с апреля интернет-банки повышают уровень безопасности (4)

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Экономика | 31 марта 2017 года, 07:00

Остался еще один рабочий день, чтобы жители приспособились к двухступенчатой системе безопасности при пользовании интернет-банком.

Основной целью изменений будет исключить возможность скопировать широко используемые данные кодовой карты, которые можно было использовать, чтобы со счета украсть деньги.

Стоит отметить, что коммерческие банки начали вводить дополнительные инструменты проверки подлинности пользователей заблаговременно.

Напомним, для проведения сделок в интернет-банке дополнительно к кодовой карте потребуется еще один идентификационный инструмент.

Изменения, основанные на рекомендациях европейских банков, предусматривают, что с 1 апреля 2017 года для осуществления платежей в интернет-банках клиентам должна быть обеспечена строгая аутентификация. В связи с тем, что кодовыми картами обладает огромное количество людей, они не являются уникальными.

С апреля кодовая карта больше не будет являться надежным средством аутентификации клиента, поэтому ее можно будет использовать при перечислениях не более 30 евро.

Комментарии 4
Просто так1 час назад
"Повышают уровень безопасности" - ой ли! Мне кажется, повышают уровень отслеживания доходов и расходов!
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ну53 минуты назад
а в магазинах платить как?
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Крик28 минут назад
А как хочется им чтоб всё это выглядило как "забота о средствах народа", на лицо навязанная всем модель по управлению и перечислению денег, за которую люди расплатятся своими же деньгами, прикупив всё необходимое.
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