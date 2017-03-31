Министр: повышение налога на гостиницы убьет миллиардную отрасль (7)
Повышение ставки налога на добавленную стоимость на услуги размещения туристов очень опасно для Латвии, сказал сегодня журналистам министр экономики Арвил Ашераденс.
Министр встречался с представителями туристической отрасли, чтобы обсудить предложение Министерства финансов повысить ставку НДС на услуги размещения туристов с 12% до 21%.
"После этой встречи мне стало совершенно ясно, что повышение ставки налога очень опасно для Латвии. Туристическая отрасль растет темпами 7% в год и стремительно приближается к объему рынка в размере одного миллиарда евро, и мы не можем рисковать развитием этой отрасли", - сказал министр.
Согласно подсчетам представителей туристической отрасли, в случае повышения ставки НДС цены на услуги размещения туристов в Латвии вырастут на 10%.
Туристическую отрасль надо рассматривать в контексте конкурентоспособности на региональном уровне, сказал Ашераденс, отметив, что лишь в некоторых странах мира, в том числе Дании и Великобритании, к услугам размещения туристов применяется ставка НДС в полном объеме, а, например, в Литве и Эстонии ставка НДС на эти услуги значительно ниже, чем в Латвии.
"Если мы повысим ставку НДС, через какое-то время нам придется искать решения, как отрасль спасти", - подытожил министр.