Экономика |

Повышение ставки налога на добавленную стоимость на услуги размещения туристов очень опасно для Латвии, сказал сегодня журналистам министр экономики Арвил Ашераденс.

Министр встречался с представителями туристической отрасли, чтобы обсудить предложение Министерства финансов повысить ставку НДС на услуги размещения туристов с 12% до 21%.

"После этой встречи мне стало совершенно ясно, что повышение ставки налога очень опасно для Латвии. Туристическая отрасль растет темпами 7% в год и стремительно приближается к объему рынка в размере одного миллиарда евро, и мы не можем рисковать развитием этой отрасли", - сказал министр.

Согласно подсчетам представителей туристической отрасли, в случае повышения ставки НДС цены на услуги размещения туристов в Латвии вырастут на 10%.

Туристическую отрасль надо рассматривать в контексте конкурентоспособности на региональном уровне, сказал Ашераденс, отметив, что лишь в некоторых странах мира, в том числе Дании и Великобритании, к услугам размещения туристов применяется ставка НДС в полном объеме, а, например, в Литве и Эстонии ставка НДС на эти услуги значительно ниже, чем в Латвии.

"Если мы повысим ставку НДС, через какое-то время нам придется искать решения, как отрасль спасти", - подытожил министр.