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Российская компания «Газпром» продолжит играть доминирующую роль на газовом рынке Латвии. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил председатель правления газовой компании Latvijas Gāze.

По его словам, на латвийском газовом рынке после его открытия для продавцов и потребителей на первых этапах не произойдет существенных изменений.

«Пока открытие рынка относится только к индустриальным потребителям. Домашние хозяйства в Латвии получат еще два года переходного периода. Поэтому правильно будет говорить о 5 тыс. потребителей, которые получают газ для производственных либо индустриальных нужд. У них теперь появится возможность купить газ у разных поставщиков. Однако доминирующим поставщиком у нас в регионе является "Газпром". Это значит, что тот же газ в принципе и будет поставляться», - сказал Калвитис.

Напомним, с 3 апреля открывается для свободной конкуренции рынок природного газа в Латвии. Как информирует Министерство экономики, это означает, что потребляющим газ юридическим лицам желательно до 15 июня заключить новый договор с одним из поставщиков газа, тогда как жителям можно не спешить, так как они до 2019 года продолжат получать газ по тарифам, установленным Комиссией по регулированию общественных услуг.