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Латвия и Литва присоединились к иску Польши против решения Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщило польское агентство PAP.

Информацию о том, что два государства Балтии присоединились к иску Польши, который был подан в конце 2016 года, РАР подтвердили в польском МИД. В министерстве выразили надежду, что действия Литвы и Латвии повысят шансы выиграть судебный спор с Еврокомиссией по газопроводу OPAL.

29 марта компания "Нафтогаз Украины" подала в Общий суд Европейского суда справедливости аналогичный иск против ЕК. Киев, также как Варшава, Рига и Вильнюс, утверждает, что решение по OPAL в пользу "Газпрома" противоречит директиве ЕС 2009/73, не способствует усилению конкуренции и создает угрозы безопасности поставок в восточноевропейские страны. Тем самым ставится под угрозу эффективное функционирование внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества.

Еврокомиссия в октябре 2016-го одобрила исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Этот документ, принятый в ЕС в 2009 году, обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей "трубе" третьим лицам, то есть конкурентам. Если их нет, то часть газотранспортных мощностей должна оставаться в резерве. Поэтому до снятия ЕК этого ограничения "Газпром" имел право использовать только половину мощностей OPAL, а теперь газопровод можно будет загружать практически в полном объеме.

Сооружение OPAL завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ, находится в оперативном управлении компании OPAL NEL TRANSPORT GmbH (дочерней немецкой Wingas). Мощность OPAL - 36 миллиардов кубометров. Он объединяет российский "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, что дает возможность "Газпрому" поставлять голубое топливо европейским потребителям в обход Украины.