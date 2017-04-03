Экономика |

Сегодня, 3 апреля вступают в силу нормы Закона об энергетике, которые предусматривают открытие рынка природного газа в Латвии.

Это означает, что юридические лица, потребляющие газ должны до 15 июня заключить новый договор с одним из поставщиков газа. Если договор заключен не будет, то до 1 июля 2017 года поставку газа будет осуществлять Latvijas gāze в соответствии с текущими тарифами. А после 1 июля - в рамках так называемой последней гарантированной поставки - газ будет поставляться по утвержденному Регулятором тарифу, увеличенному на 20%.

Домашним хозяйствам необязательно выбирать нового поставщика или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства продолжат покупать газ у имеющегося поставщика, они как связанные потребители будут получать его по установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) цене. Поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене Latvijas gāze обязано до 2019 года.

Компания Latvijas gāze обязана до 2019 года обязана поставлять таким домашним хозяйствам газ по регулируемому тарифу.

Как сообщается, о своей готовности начать работу на латвийском газовом рынке заявили 15 компаний: Latvijas gāze, Latvenergo, Enefit, AJ Power Gas, ESK sistēmas, Euro Energo Company, Frenzo, GEG, Latvijas propāna gāze, Rīgas gāze, Scener, Daugavpils siltumtīkli, а также литовские компании Lietuvos Duju Tiekimas и Litgas.

Как подчеркивает Министерство экономики, цель либерализации рынка газа - сделать процесс его поставок более простым и понятным для потребителей.

Открытие рынка природного газа создает условия для конкуренции среди поставщиков, что обеспечит более высокое качество обслуживания и более широкий выбор для потребителей. Также открытие газового рынка в Латвии повысит безопасность поставок, энергетическую независимость в будущем и будет способствовать укреплению единого рынка природного газа в ЕС.

В 1991 году, после распада СССР, правительство Латвии переняло под свою юрисдикцию все находящиеся на территории Латвии связанные с газоснабжением учреждения и объекты, объединив их в государственное предприятие Latvijas gāze. В 1994 году государственное предприятие Latvijas gāze было преобразовано в государственное акционерное общество и включено в список приватизируемых объектов.