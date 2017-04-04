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Если кредитование предприятий будет развиваться с такой же интенсивностью, в этом году им может быть выдано кредитов на 2 млрд евро, прогнозируют эксперты Латвийской ассоциации коммерческих банков.

В прошлом году латвийские предприятия получили кредитов на 34% больше, чем в 2015 году, - на сумму 1,795 млрд евро.

Сопредседатель комитета по кредитованию Латвийской ассоциации коммерческих банков, член правления SEB banka Карлис Даневич считает, что это оптимистичный прогноз, основанный на допущении, что во втором полугодии активизируется освоение фондов ЕС. Среди отраслей больше всего кредитов во втором полугодии возьмет строительство, а предприятия обрабатывающей промышленности значительно нарастили свой капитал, что является главной предпосылкой для привлечения инвестиций.

Первые месяцы года с точки зрения кредитования были сравнительно малоактивны, признал Даневич.

Председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня обратила внимание на то, что новое кредитование предприятий в размере 2 млрд евро составляет 40% от возможностей банков. Она назвала несколько причин, почему предприятия не получают кредиты - это недостаточные денежные потоки, проблемы с опытом и репутацией, высокий риск в отрасли или в конкретном бизнесе, недостаточное обеспечение, недостаточно убедительная идея или предприятие новое, недостаточно стабильное.

По словам Лиепини, есть моменты, которые нуждаются в улучшениях - необходимо повысить капитализацию предприятий, уменьшить теневую экономику и способствовать легальной работе предприятий, улучшить расследование экономических преступлений и обмен данными с государством.