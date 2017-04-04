Кучинскис: кадастровая стоимость будет заморожена до решения вопроса с НН (4)

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Экономика | 4 апреля 2017 года, 08:13

На один или два года, пока не будет предложено решение по налогу на недвижимость (НН), кадастровая стоимость недвижимости будет заморожена, заявил после заседания коалиции премьер-министр Марис Кучинскис.

Он напомнил, что сегодня вопрос рассматривал комитет правительства, который не поддержал отмену НН на единственное жилье, предложив вместо этого уменьшить влияние кадастровой стоимости на расчет налога.

Коалиция рассматривала предложение "Единства" заморозить НН на уровне 2013 года.

К среде, 5 апреля, рабочая группа под руководством Минфина подготовит решения, которые правительство рассмотрит на следующей неделе.

Кучинскис считает, что проблема несоразмерного НН характерна для Риги и ее окрестностей, поэтому вопрос нужно оценивать с региональной точки зрения. Важно, чтобы решение было сбалансированным и потом самоуправления не просили бы компенсаций.

Глава правительства выразил надежду, что коалиция договорится.

Комментарии 4
Sedna1 час назад
Налог на недвижимость - незаконен. Всё высосано из пальца. Зачем тогда была нужна приватизация, если за всё, абсолютно всё нужно платить? В чем смысл приватизации???Это государство не может дать людям работы, все предприятия развалены, потому и придумали этот налог, чтобы высасывать у людей бабки.
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22-1728 минут назад
вот что важно в колонии.Не производство,не развитие,не строительство.Налоги и ещё раз налоги ...........От такая она,икономика колонии.....Это то,о чём думает вторая голова.Жесть ....
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... Твою Вселенную30 минут назад
Эти "№;%: готовятся к выборам! Каждый божий день новая "инициатива" по облегчению жизни простого "электората". Они сами себя слышат? Они 25 лет латышей за дураков держат. Растёт уже второе (!) поколение, которое кроме лжи от "патриотически настроенных сил" ничего не слышало. Не зря в "христианской" морали лож не является ни смертным, ни тяжким грехом.
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