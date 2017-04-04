Экономика |

На один или два года, пока не будет предложено решение по налогу на недвижимость (НН), кадастровая стоимость недвижимости будет заморожена, заявил после заседания коалиции премьер-министр Марис Кучинскис.

Он напомнил, что сегодня вопрос рассматривал комитет правительства, который не поддержал отмену НН на единственное жилье, предложив вместо этого уменьшить влияние кадастровой стоимости на расчет налога.

Коалиция рассматривала предложение "Единства" заморозить НН на уровне 2013 года.

К среде, 5 апреля, рабочая группа под руководством Минфина подготовит решения, которые правительство рассмотрит на следующей неделе.

Кучинскис считает, что проблема несоразмерного НН характерна для Риги и ее окрестностей, поэтому вопрос нужно оценивать с региональной точки зрения. Важно, чтобы решение было сбалансированным и потом самоуправления не просили бы компенсаций.

Глава правительства выразил надежду, что коалиция договорится.