Экономика |

4 апреля в еврозоне выпущены в обращение новые банкноты европейской серии номиналом в 50 евро.

Новая банкнота похожа на банкноту номиналом в 50 евро первой серии, но ее дизайн и защита улучшены.

Это уже четвертая банкнота европейской серии, которая поступит в обращение к 338 млн жителей стран еврозоны. Как показывает опыт выпуска в обращение новых банкнот номиналом в 10 и 20 евро, новые банкноты быстро оседают на руках у населения, и банкноты первой серии уже редко встречаются в обращении.

Центробанк прогнозирует, что аналогичной будет и ситуация с новой банкнотой в 50 евро.

Новые банкноты номиналом в 50 евро будут поступать в обращение постепенно - при посредничестве коммерческих банков и инкассационных компаний.

В Банке Латвии поступающие из коммерческих банков банкноты первой серии будут заменяться банкнотами второй серии. Жителям и предпринимателям специально обменивать банкноты не надо - замена произойдет автоматически в цикле обработки наличных денег. Банкноты первой серии сохранят свою стоимость без ограничений по времени.

Банкнота номиналом в 50 евро чаще всего используется и в Латвии, и в еврозоне в целом. В еврозоне эти банкноты составляют 46%, в Латвии - 34% общего количества банкнот в обращении. Вторая наиболее часто используемая банкнота - номиналом в 20 евро.

Как сообщил журналистам член правления Банка Латвии Янис Блумс, подготовка к введению новой банкноты велась дольше года. На сей раз центробанк внедрил новую практику и провел для предпринимателей несколько семинаров, посвященных новой банкноте.

Проведенные по заказу Банка Латвии социологические опросы показали, что жители Латвии удовлетворены надежностью, дизайном и качеством находящихся в обращении банкнот евро. Большинство опрошенных достаточно информировано о признаках защиты монет и банкнот евро, чтобы отличить их от подделок.