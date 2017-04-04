Зарплата госконтролера увеличилась почти на 5 000 евро (10)
Экономика | 4 апреля 2017 года, 14:15
У государственного контролера Элиты Крумини в прошлом году зарплата увеличилась почти на 5 тысяч евро, свидетельствуют данные Службы государственных доходов. В декларации 2015 года Круминя показала, что за исполнение обязанностей на должности контролера в течение года она получила 52 603 евро. В прошлом году ее прибыль составила уже 57 456 евро.
Госпожа Круминя в 2013 году приобрела себе автомобиль Toyota Avensis 2006 года выпуска и участок земли под застройку в Елгаве.
То и видно как харью отожала Падла!!!
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Вот тебе и ГОСКОНТРОЛЬ...
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Им не стыдно об этом писать ? Врут и обворовывали народ в наглую
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