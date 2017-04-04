Экономика |

У государственного контролера Элиты Крумини в прошлом году зарплата увеличилась почти на 5 тысяч евро, свидетельствуют данные Службы государственных доходов. В декларации 2015 года Круминя показала, что за исполнение обязанностей на должности контролера в течение года она получила 52 603 евро. В прошлом году ее прибыль составила уже 57 456 евро.

Госпожа Круминя в 2013 году приобрела себе автомобиль Toyota Avensis 2006 года выпуска и участок земли под застройку в Елгаве.