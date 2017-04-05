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Профсоюз хирургов Детской клинической университетской больницы и врачи Рижского роддома подали заявление в Конституционный суд (КС), оспаривая нормы о продленном рабочем дне. Об этом сообщил присяжный адвокат Иво Клотыньш.

Истцы оспаривают те нормы закона, которые предусматривают, что для медицинских работников может быть установлено продленное нормальное рабочее время до 60 часов в неделю или 240 часов в месяц. В отличие от других работников, медики за работу, которая превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, не получают доплату как за сверхурочную работу или компенсацию в виде выходных.

"С учетом подобных нарушений, нет ничего удивительного, что врачи борются за свое право на адекватное вознаграждение и справедливое урегулирование. Это логичные действия", - заявил Клотыньш.

Как сообщал mixnews.lv ранее, 21 марта Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода призвал профсоюзы медработников и Латвийскую ассоциацию медсестер рассмотреть возможность отказаться от продленного нормального рабочего времени с 1 июня, если не будет повышена заработная плата и введена доплата за сверхурочные.

Представитель Министерства здравоохранения Диана Мурмане-Умбрашко ранее заявила, что для того, чтобы постепенно отказаться от продленного рабочего времени, сократив его на 20 часов в год, необходимы дополнительные 4 миллиона евро в год.