Зарплата управляющего Госказной увеличилась почти на 14 тысяч евро (+ОПРОС) (8)

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Экономика | 6 апреля 2017 года, 08:47

В прошлом году зарплата управляющего Госказной Каспарса Аболиньша увеличилась почти на 14 тысяч евро. Об этом свидетельствует его декларация о доходах за 2016 год.

Так, в 2016 году Аболиньш за год получил 66 570 евро, что на 13 869 евро больше, чем годом ранее, когда он получил 52 701 евро. Также в прошлом году Аболиньш получил 38 415 евро за работу в акционерном обществе Air Baltic Corporation на должности члена совета. Тем временем, за исполнение обязанностей председателя правления директоров Северного инвестиционного банка управляющий Госказной в 2016 году получил 13 384 евро.

В качестве неопределенных платежей в Государственном агентстве социального страхования Аболиньш задекларировал сумму в размере 3596 евро, а также накопления на банковском счету на сумму 10 732 евро.

К тому же, управляющий Госказной задекларировал долговые обязательства в размере 92 358 евро, которые в течение года возросли на 31 000 евро. Также Аболиньш задекларировал заем на сумму 40 000 евро.

Добавим, новый директор Госканцелярии Янис Цитсковскис ранее заявил, что заработная плата в госуправлении должна достичь как минимум 80% от той, что в среднем получают работники частных предприятий. Цитсковскис указал, что сейчас сумма, получаемая работниками госуправлений, вдвое меньше той суммы, которую получают работающие в частном секторе. При этом глава Госканцелярии отметил, что увеличение оплаты труда в структурах государственного управления возможно только через сокращение числа чиновников.

Комментарии 8
Оккупант1 час назад
В то время когда наши пенсионеры на еде экономят,не могут за квартиру со своих пенсий заплатить,и еду нормальную купить выродки вроде него повышают себе зарплаты!Надеюсь это повышение за счет голодающих пенсионеров тебе мудила боком выйдет!
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ххх1 час назад
а потом кто то удивляется пенсии в 40 евро .........
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Крик1 час назад
Я бы назвал его - смотрителем за общаком, без всяких синонимов.
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