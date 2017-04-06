Экономика |

В прошлом году зарплата управляющего Госказной Каспарса Аболиньша увеличилась почти на 14 тысяч евро. Об этом свидетельствует его декларация о доходах за 2016 год.

Так, в 2016 году Аболиньш за год получил 66 570 евро, что на 13 869 евро больше, чем годом ранее, когда он получил 52 701 евро. Также в прошлом году Аболиньш получил 38 415 евро за работу в акционерном обществе Air Baltic Corporation на должности члена совета. Тем временем, за исполнение обязанностей председателя правления директоров Северного инвестиционного банка управляющий Госказной в 2016 году получил 13 384 евро.

В качестве неопределенных платежей в Государственном агентстве социального страхования Аболиньш задекларировал сумму в размере 3596 евро, а также накопления на банковском счету на сумму 10 732 евро.

К тому же, управляющий Госказной задекларировал долговые обязательства в размере 92 358 евро, которые в течение года возросли на 31 000 евро. Также Аболиньш задекларировал заем на сумму 40 000 евро.

Добавим, новый директор Госканцелярии Янис Цитсковскис ранее заявил, что заработная плата в госуправлении должна достичь как минимум 80% от той, что в среднем получают работники частных предприятий. Цитсковскис указал, что сейчас сумма, получаемая работниками госуправлений, вдвое меньше той суммы, которую получают работающие в частном секторе. При этом глава Госканцелярии отметил, что увеличение оплаты труда в структурах государственного управления возможно только через сокращение числа чиновников.