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На этой неделе президент предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш и председатель правления LDz Loģistika Вернерс Лусис вместе с представителями МИДа Латвии и Минсообщения побывали с рабочим визитом в Иране.

В ходе визита представители латвийской железной дороги встретились со многими государственными должностными лицами Ирана, а также с представителями железной дороги и членами Торгово-промышленной палаты. Так, президент LDz Эдвин Берзиньш и глава LDz Loģistika Вернерс Лусис встретились с вице-президентом компании "Иранские железные дороги" Хусейном Ашури, с которым заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве в развитии Северо-Западного коридора, и, таким образом, способствуя развитию двух, экономически активных регионов – южной Азии и региона Балтийского моря.

Также, в рамках визита, госсекретарь МИДа Латвии Андрей Пилдегович и госсекретарь Минсообщения Каспарс Озолиньш встретились с замминистра развития дорог и городской среды, а также с президентом Национальной железной дороги Ирана. Во время встречи латвийские должностные лица предложили Ирану использовать латвийскую транспортную инфраструктуру, чтобы переправлять грузы в Европу.

Также латвийские госслужащие подчеркнули, что Латвия заинтересована совместно с Ираном развивать маршруты контейнерных поездов.

В ходе визита, латвийские должностные лица также встретились и с представителями Торгово-промышленной палаты Ирана, после чего более 40 организаций выразили интерес о сотрудничестве.

Как отметили на предприятии Latvijas dzelzceļš, визит в Иран будет способствовать осваиванию Латвией новых рынков.