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По инфраструктуре предприятие Latvijas Dzelzceļš (LDz) за три первых месяца года перевезено 14,1 млн тонн грузов, что на 8,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает предприятие.

В том числе за первые три месяца года перевезено 6,2 млн тонн угля, что на 62% больше аналогичного периода 2016 года. Объем импортных перевозок в первом квартале составил 12,5 млн тонн (+7,8%), экспортных - 384 тыс. тонн (-36%).

В марте годовой прирост объема перевезенных грузов составил 12,8% - до 4,8 млн тонн. Особенно высокий рост наблюдается в перевозках угля - транспортировано на 64% больше, чем год назад, или 2,2 млн тонн.

Перевозки минеральных удобрений за три первых месяца года составили 1,04 млн тонн, что на 4% меньше. Черных металлов перевезено на 25% больше, чем первом квартале 2016 года. Нефти и нефтепродуктов в январе-марте транспортировано на 17% меньше - 4,3 млн тонн.