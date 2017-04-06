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Средние почасовые расходы на рабочую силу в Латвии в 2016 году составили 7,5 евро. Это четвертый наименьший показатель в ЕС, свидетельствуют данные Eurostat.

Ниже расходы на рабочую силу в экономике, не считая сельского хозяйства и госуправления, в прошлом году были только в Болгарии (4,4 евро в час), Румынии (5,5 евро) и Литве (7,3 евро).

В Эстонии этот показатель в 2016 году составил 10,9 евро в час. Самыми высокими в ЕС расходы на рабочую силу в прошлом году были в Дании (42 евро), Бельгии (39,2 евро), Швеции (38 евро), Люксембурге (36,6 евро) и Франции (35,6 евро).

В ЕС в среднем этот показатель составил 25,4 евро в час - на 1,6% больше, чем в 2015 году, в еврозоне - 29,8 евро, на 1,4% больше.

Из стран еврозоны расходы на час рабочей силы за год больше всего выросли в странах Балтии: Литве (+7,5%), Латвии (+6,4%) и Эстонии (+5,6%). Снизились они только в Италии (-0,8%), а на Мальте остались на уровне 2015 года.

Из стран ЕС, не входящих в еврозону, больше всего эти расходы выросли в Румынии (+12,7%) и Болгарии (+7,8%), меньше всего - в Великобритании (+1,5%) и Дании (+1,9%).

Расходы на содержание рабочей силы состоят из расходов на зарплату, премии и доплаты, а также выплат налогов и взносов соцстрахования.