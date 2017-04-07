Deutsche Bank разрывает отношения с банками Латвии (10)
Немецкий банк Deutsche Bank, обеспечивающий проведение долларовых платежей многим латвийским кредитным учреждениям, принял решение о прекращении корреспондентских отношений с банками в Латвии.
Еще в прошлом году Deutsche Bank прекратил сотрудничество с несколькими латвийскими банками с большой долей клиентов-нерезидентов. Теперь Deutsche Bank принял решение полностью прекратить сотрудничество с банками в Латвии.
В Deutsche Bank не предоставили никаких комментариев о своих планах деятельности в Латвии.
В свою очередь представители Латвийской ассоциации коммерческих банков сообщили, что решение Deutsche Bank не повлияет на деятельность латвийских банков и пояснили, что решение немецкого кредитного учреждения может быть связано с изменением стратегии деятельности самого Deutsche Bank.
Не один Банк, никогда не уйдёт сам с территории, на которой можно заработать.
Наверняка получили указание от Меркелихи линять с этой банановой республики. Меркелиха знает, что скоро война, надо все денежки в одном месте держать. Думаю, и нам всем нужно снимать деньги и хранить дома в чулках.