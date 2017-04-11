Экономика |

С 10 апреля должность члена правления дочернего предприятия Latvijas dzelzceļš LDz Cargo занимает директор Департамента по юридическим и административным делам предприятия Александр Казачков.

В правлении LDz Cargo продолжают работать председатель Светлана Берга, а также члены правления Владимир Грязнов и Андрис Рекис. Казачков займет место бывшего члена правления Инесы Клейнберги, у которой 31 марта истек срок пребывания в этой должности. Клейнберга продолжит работу в качестве директора Финансового департамента предприятия.

Казачков работает в LDz Cargo длительное время – с декабря 2005 года по январь 2010-го он уже был членом правления предприятия, с 2007 года также возглавлял Департамент по юридическим и административным делам.

Между тем на этой неделе подтвердились и изменения в уставных документах SIA LDz Loģistika - дочернем предприятии VAS Latvijas dzelzceļš (LDz). Теперь в руководящем составе управления будет находиться один человек - исполнять обязанности председателя правления продолжит Вернерс Лусис.

По словам руководителей компании, главная задача заключается в организации и развитии мультимодальных перевозок. Это позволит максимально оптимизировать логистику, как для сотрудничества между местными участниками, так с и зарубежными.

Лусис, который работает в LDz Loģistika на должности председателя правления с 2016 года, до этого был членом правления, также являлся руководителем на нескольких предприятия связанных с транспортной отраслью.

Под руководством Лусиса LDz Loģistika осенью 2016 года в рекордные сроки организовала тестовый маршрут контейнерного поезда из Китайского промышленного города Иу. Также в результате успешных переговоров увеличилось количество перевозок контейнеров за последние полгода в страны средней Азии. Компания активно работает по новому Евразийскому маршруту, что способствует сотрудничеству с Китаем, Индией, Ираном и другими странами.