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В Рижском свободном порту за первые три месяца этого года перевалено 9,307 млн тонн грузов, что на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствует информация порта.

Сыпучих грузов за три месяца перевалено 5,749 млн тонн - на 11,3% больше, чем за тот же период прошлого года, наливных - 1,883 млн тонн, на 24,7% меньше, генеральных - 1,675 млн тонн, на 15,4% больше. Удельный вес угля в структуре переваленных грузов в первом квартале составил 37,6%. Перевалено 3,497 млн тонн угля - на 18,4% больше, чем в первом квартале 2016 года.

Удельный вес нефтепродуктов составил 19,9%, контейнерных грузов - 11,7%, пиломатериалов - 7,6%, химических грузов - 7,4%. За первые три месяца 2017 года через Рижский порт отправлено 110,4 тыс. контейнеров TEU. Это рекордно высокий показатель первого квартала за всю историю существования Рижского порта. В том числе в марте был достигнут рекордно высокий месячный показатель порта - 38 тыс. контейнеров TEU.

В марте в Рижском порту было перевалено 3,207 млн тонн грузов: 2,128 млн тонн сыпучих, 595,6 тыс. тонн генеральных и 483,5 тыс. тонн наливных.

Рижский порт по грузообороту и по числу обслуженных пассажиров - крупнейший в Латвии.