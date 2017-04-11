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Алжир, который поставляет сжиженный газ Европе, интересуется создаваемым в настоящее время общим газовым рынком Балтийских стран, сообщил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, который во вторник встретился с министром Алжира по вопросам энергии Нуреддином Бутарфой.

"Это были едва ли не первые контакты на политическом уровне, поскольку у нас есть расширяющийся региональный рынок газа и естественно, что мы ищем различные возможности сотрудничества. Я был приятно удивлен той обратной связью со стороны алжирского министра в вопросах сжиженного природного газа", - сказал Вайчюнас.

По его словам, Алжир интересует общий рынок Балтийских стран, потому что алжирская сторона хотела бы расширить круг потенциальных потребителей. Рынок должен окончательно сформироваться примерно в 2020 году, когда будут отменены дополнительные тарифы на транспортировку газа на границе между странами Балтии.

"У нас есть все возможности, смычки с Латвией и Эстонией уже сейчас позволяют говорить о наличии регионального рынка в плане инфраструктуры. Потом этот рынок будет эффективнее, когда у нас будет единая система тарифов, точки входа-выхода. Естественно, что каждому поставщику лучше иметь более широкий рынок", - сказал литовский министр.

Алжир - один из поставщиков природного газа Европе, его грузы поступают в порты с газовыми терминалами в Португалии, Испании и других стран Европы.