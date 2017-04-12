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На этой неделе в Казахстане начнется строительство павильона Латвии на международной выставке Astana Expo 2017, сообщил сегодня на заседании Латвийского совета портов, транзита и логистики председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш.

Как он рассказал в интервью радио Baltkom, строительство павильона обеспечивают казахстанские предприятия, а в конце апреля планируется доставить необходимое оснащение и начать монтаж - эти работы выполнят латвийские предприниматели. Павильон будет двухэтажным. Площадь первого этажа составит 365 кв. м, второго - 209 кв. м. На первом этаже разместятся информационный стенд и магазин латвийских продуктов, на втором будут проводиться деловые мероприятия.

Заявки на участие в выставке подали 18 латвийских предприятий, еще более 30 рассматривают такую возможность. Из общей суммы расходов на проект в размере 779 тыс. евро необходимо привлечь еще 95 тыс. евро, включая 70 тыс. евро на непредвиденные расходы.

Привлечение участников выставки продолжится, а если собрать необходимую сумму не удастся, ее покроет ЛТПП.

По подсчетам ЛТПП, павильон Латвии на выставке могут посетить свыше 100 тыс. человек. Период с 10 по 16 июля будет посвящен транспорту и логистике. В эти дни состоится конференция "Глобальные перспективы движения транспорта. Потенциал Евразии" и другие мероприятия.

Планируется, что в открытии примут участие министр сообщения Улдис Аугулис, президент АО latvijas Dzelzceļš Эдвин Берзиньш и, возможно, премьер-министр Марис Кучинскис.

Латвийский совет портов, транзита и логистики решил направить доклад ЛТПП на рассмотрение в правительстве.

Как сообщалось, концептуальное название латвийского павильона на выставке Astana Expo 2017 - "Место встречи - Латвия: энергия в нашей натуре". Латвия будет позиционирована как своего рода мост между Западом и Востоком.

Выставка Astana Expo 2017 будет проходить в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ее тема - "Энергия будущего".