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Власть сознательно избегает вопросов, касающихся специфического статуса некоторых жителей страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала член правления Конгресса неграждан Латвии, юрист Елизавета Кривцова.

"То, что это является проблемой, признают все. Но власть осознанно выбирает тактику не говорить об этом. Ведь если мы начнем говорить об этой проблеме, ее придется решать. А решить не в пользу неграждан – невозможно. Самый безопасный вариант для них – просто отрицать наличие проблемы", - сказала она.

Напомним, что 12 апреля 1995 года Сейм принял закон о статусе бывших граждан СССР, согласно которому, эти граждане, не имевшие никакого другого гражданства, постоянно прописанные и жившие в Латвии до 1 июля 1992 года, могли получить паспорт негражданина.

На начало 2016 года, в государстве насчитывалось около 252 тысяч жителей без гражданства.