Министры будут зарабатывать более 4000 евро в месяц (3)

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Экономика | 13 апреля 2017 года, 12:43

Депутатов Сейма, министров и других высокопоставленных государственных чиновников в следующем году ждет прибавка к зарплате. Месячная зарплата министров "на бумаге" превысит 4000 евро, то есть, будет почти вдвое больше нынешних 2000 евро, пишет nra.lv.

Недавно прибавку к зарплате в размере примерно 1400 евро получил и президент Латвии.

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Теперь его зарплата составляет примерно 4500 евро в месяц, но она все еще меньше, чем у депутатов Сейма. Зарплата слугам народа и чиновникам устанавливается исходя из средней зарплаты в стране с применением соответствующих каждой должности коэффициентов.

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По данным ЦСУ, в 2015 году средняя зарплата в Латвии составляла 818 евро в месяц и была примерно на 7% выше, чем в 2014 году, а 2016 году она повысилась еще на 5% - до 859 евро.

Комментарии 3
леший25 минут назад
не зарабатывать, а получать!---министры ничего не производят, поэтому не могут за работу зарабатывать---ОНИ просто тупо получают деньги за сидение в кабинетах
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кот7 минут назад
Как хорошо быть генералом.И министром.Тоже хочу.....
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Эльфа7 минут назад
Латвия — один из аутсайдеров ЕС по расходам на работников
Новый глава Госканцелярии планирует повысить зарплаты чиновникам
Утром мажу бутерброд, сразу мысль - а как народ? И икра не лезет в горло, и не льётся в рот компот
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