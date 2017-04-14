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Клайпедский морской порт, многие годы удерживающий лидерство в странах Балтии по перевалке контейнеров, в этом году пытается обогнать Рига, пишет литовское деловое издание Verslo zinios.

Латыши ликуют, что им удалось в первом квартале перевалить рекордное количество контейнеров, а контейнерные терминалы Клайпеды ссылаются на проблемы, которые необходимо решать, чтобы не уступить в конкурентной борьбе своим соседям-рижанам, отмечает газета.

Несмотря на то, что в целом результаты перевалки контейнеров в Клайпедском порту в первом квартале были хорошими (рост составил 4,4%), в Риге поток контейнеров рос значительно быстрее. За первые три месяца здесь перевалено 110,399 тыс. TEU - почти на 17% больше, чем за такой же период прошлого года. Как утверждает порт, это лучший квартальный результат в его истории. Клайпеда всё ещё удерживает лидерство, но с весьма символическим отрывом - чуть больше 1,5 тыс. TEU.

Представители двух компаний, занимающихся в Клайпедском порту перевалкой контейнеров - Клайпедского контейнерного терминала и Klaipedos smelte - отмечают ряд причин роста в Риге и говорят о том, что в этот порт ушла часть контейнеров, которые могли бы переправляться через Клайпеду.