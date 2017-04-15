Латвия заплатит американцам 50 000 за информацию о финансовых рынках (3)

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Экономика | 15 апреля 2017 года, 15:52

Латвийская государственная организация - Комиссия рынка финансов и капитала потратит почти 50 000 евро на оплату услуг американского агентства новостей Bloomberg News, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

На сайте bloomberg.com, принадлежащем Bloomberg News, Комиссии будет обеспечен доступ к информации об актуальных новостях и событиях на финансовых рынках, а также доступ к данным рынка финансовых инструментов и ценам финансовых инструментов на регулируемых рынках и вне регулируемых рынков и к другой информации, вытекающей из связанных с эмиссиями документов.

Bloomberg News должно также обеспечить доступ ко всем важным источникам данных о ценах, вводу и обработке связанной с финансовыми инструментами информации в среде MS Excel, широкие возможности коммуникации с другими участниками финансовых рынков и доступ к инструменту с широкими возможностями для анализа финансовых инструментов.

Договор с владельцем агентства новостей Bloomberg Finance L.P. был заключен 30 марта 2017 года на два года.

Комментарии 3
леший1 час назад
часто просыпаясь по утрам, Я думаю, как же там финансовые рынки поживают и вот теперь Я спокоен----не зря потратила Латвия деньги!---Ой, не зря!
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Elfa22 минуты назад
Наш Вейонис: депортации не сломили дух людей, мечта о свободной Латвии осталась .
латвия - лидер по рождению зараженных детей у ВИЧ-инфицированных
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eiroskeptiki.lv45 минут назад
Ну вот, пожалуйста. Еще один теневой проект. Все эти новости можно с задержкой в пару часов найти в интернете бесплатно. К тому же что наши недоучки, строящие из себя финансистов, будут с ними делать, и как использовать? Да и позволят ли? Мартышка и очки.
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