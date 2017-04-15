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Латвийская государственная организация - Комиссия рынка финансов и капитала потратит почти 50 000 евро на оплату услуг американского агентства новостей Bloomberg News, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

На сайте bloomberg.com, принадлежащем Bloomberg News, Комиссии будет обеспечен доступ к информации об актуальных новостях и событиях на финансовых рынках, а также доступ к данным рынка финансовых инструментов и ценам финансовых инструментов на регулируемых рынках и вне регулируемых рынков и к другой информации, вытекающей из связанных с эмиссиями документов.

Bloomberg News должно также обеспечить доступ ко всем важным источникам данных о ценах, вводу и обработке связанной с финансовыми инструментами информации в среде MS Excel, широкие возможности коммуникации с другими участниками финансовых рынков и доступ к инструменту с широкими возможностями для анализа финансовых инструментов.

Договор с владельцем агентства новостей Bloomberg Finance L.P. был заключен 30 марта 2017 года на два года.