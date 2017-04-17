Экономика |

Генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Илзе Цируле в качестве зарплаты за полтора месяца работы получила 5944 евро, свидетельствует декларация Цируле как должностного лица за 2016 год.

В собственности Цируле находятся земля и здания в волости Цену, а также легковой автомобиль "Peugeot 407". Еще одна машина - "Audi A4 Avant" - находится в ее пользовании.

Цируле имеет 38 702 доли капитала в компании, оказывающей финансовые консультации, "Bastions ZS" на сумму 38 702 евро и является членом совета этой компании. Свои акции она подарила в два захода – по 19 351 евро в каждый.

22 ноября 2016 года Цируле оставила должность члена совета "Bastions ZS".

Сумма безналичных накоплений главы СГД в банках "Citadele" и латвийском филиале "Nordea Bank AB" составляет 41 759 евро. Цируле также имеет накопления в частных пенсионных фондах и полис накопительного страхования жизни.

Цируле выдала займов на сумму 25 905 евро.

Правительство утвердило Илзе Цируле в должности гендиректора СГД 8 ноября 2016 года, к исполнению должностных обязанностей она приступила 14 ноября.