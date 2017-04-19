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Россия - важный партнер Латвии в сфере транзита и логистики, заявил на пленарной сессии 22-й международной транспортной конференции "TransRussia 2017" в Москве госсекретарь Министерства сообщения Каспар Озолиньш.

Как сообщили в министерстве, Озолиньш отметил деловое сотрудничество между Россией и Латвией в транспортной сфере, особенно в евразийских перевозках, и подчеркнул, что Латвия позиционирует себя как активного члена евразийского транспортного коридора и вносит вклад в его развитие.

"Латвия как логистический узел и узел дистрибуции товаров интересна многим - России, странам СНГ, Азии, Западной и Северной Европе, региону Черного моря", - сказал Озолиньш.

Он презентовал информацию о латвийском транзитном коридоре и его преимуществах, а также рассказал, что азиатские страны проявляют особый интерес к латвийским мультимодальным и хорошо развитым портам, которые не только наращивают объем перевозок, но и работают над повышением эффективности сроков доставки.

Озолиньш выразил надежду, что международный форум усилит уже имеющиеся контакты, поможет генерировать новые идеи и найти партнеров.

На латвийском стенде представлены в этом году более 30 предприятий, в том числе "Латвияс дзелзцельш", Рижский и Вентспилсский свободные порты, Лиепайская СЭЗ и другие.