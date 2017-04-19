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В международном аэропорту "Рига" сегодня в торжественной обстановке встретили 60-миллионного пассажира после восстановления независимости Латвии. Им стал Курт Алмквист, который прибыл рейсом авиакомпании irbaltic из Стокгольма.

В торжественной церемонии приняли участие министр сообщения Улдис Аугулис, председатель правления аэропорта "Рига" Илона Лице, исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Гаус, партнеры аэропорта.

Международный аэропорт "Рига" в будущем надеется обслуживать до 10 млн пассажиров в год, рассказала Латвийскому радио директор департамента развития авиационных услуг и бизнеса аэропорта Лиене Фрейвалде.

"Для страны с таким небольшим населением, как Латвия, 60-миллионный пассажир - существенное количество обслуженных пассажиров с 1991 года", - отметила она.

По словам Фрейвалде, обслуживание 10 млн пассажиров - вопрос не ближайших нескольких лет, но в течение 10-20 лет достичь этого показателя возможно.

Задачей аэропорта является обеспечение инфраструктуры для такого количества пассажиров. "Этим мы занимаемся постоянно, например, год назад была введена новая инфраструктура для трансферных пассажиров, которая в состоянии обслуживать 7-8 млн пассажиров в год", - рассказала представитель аэропорта.

До 2022 года аэропорт планирует значительно улучшить инфраструктуру публичной зоны пассажирского терминала - расширить зоны регистрации, проверок перед полетом, получения багажа. Это те зоны, где в часы пик, когда прилетает и улетает много пассажиров, возникают неудобства.

Международный аэропорт "Рига" - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. В зимний сезон из него выполняются полеты более чем в 60, в летний - более чем в 80 пунктов назначения, обеспечиваемые 20 авиакомпаниями.

В 2016 году аэроропорт "Рига" обслужил более 5,6 млн пассажиров - почти 45% общего числа авиапассажиров в странах Балтии.