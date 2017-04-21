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Дочерняя компания ГАО Latvijas dzelzceļš LDz Loģistika в первом квартале этого года в целом перевезло 3302 контейнеров, что на 29% больше, чем за три месяца прошлого года. В результате этого оборот компании вырос до 7,76 миллионов евро, что на 5,3 миллионов евро больше, чем за первый квартал 2016 года.

Из Латвии контейнерным поездом "ZUBR" с января по март вывезен 421 контейнер, а в Латвии ввезено 917 контейнеров.

В свою очередь год назад в этот же промежуток времени контейнерный поезд ZUBR ввез в Латвию контейнеров, а из Латвии - 192.

В первые три месяца года в Латвию присланы также 308 российских предприятий Transcontainer и Kedentransservice, а из Латвии ушли 1656 контейнеров.

В прошлом году эти показатели были соответственно 294 и 1450 или на 12,6% меньше, чем годом ранее.

Для развития отрасли контейнерных перевозок LDz Loģistika в этом году заключило ряд новых договоров. В рамках договоренностей за первые три месяца года перевезено 344,6 тысяч тонн чугунного груза, а также 386,6 тысяч тонн каменного угля.