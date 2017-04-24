Экономика |

Затраты на проект железнодорожной магистрали с европейской шириной рельсов Rail Baltica могут составить 5,788 мрлд евро, заявил сегодня на форуме Rail Baltica Global Forum 2017 партнер EY в странах Балтии Наурис Клява.

По его словам, анализ затрат и преимуществ Rail Baltica разработан для актуализации исследования AECOM 2011 года в условиях, когда решения об инвестициях уже приняты. В анализе Rail Baltica трактуется как глобальный проект, а не три отдельных проекта в трех странах Балтии.

Из общих затрат в размере 5,788 млрд евро ЕС может покрыть 4,635 млрд евро, а страны Балтии - 1,154 млрд евро. В Эстонии проект будет стоить 1,346 млрд евро (национальная часть финансирования - 268 млн евро), в Латвии - 1,968 млрд евро (393 млн евро), в Литве - 2,473 млрд евро (493 млн евро).

По словам Клявы, социально-экономическая выгода от проекта превысит 16 млрд евро, в том числе преимущества для дорожных предприятий, грузоперевозчиков, операторов железной дороги, уменьшение шумов и загрязнения. Существенное влияние окажет проект и на экономики трех стран.

В исследовании говорится, что проект создаст эффект мультипликатора ВВП в размере 2 млрд евро. Есть и не поддающиеся исчислению преимущества, например, более тесное сотрудничество стран Балтии, более широкий доступ к возможностям развлечений и культуры в регионе.

Rail Baltica в среднем будет генерировать денежный поток в размере почти 6 евро на каждый инвестированный из государственного бюджета евро. Предусматривается, что Rail Baltica создаст или сохранит 13 тыс. рабочих мест в строительстве и еще 24 тыс. прямо или косвенно связанных с проектом рабочих мест в других отраслях в период строительства.

После начала перевозок Rail Baltica улучшит безопасность сообщения в странах Балтии и создаст условия для сохранения жизни примерно 400 человек, что равноценно экономической выгоде в размере 30 млн евро в год. Выгода от уменьшения выбросов и загрязнения воздуха составит 6,3 млрд евро.

Клява подчеркнул, что преимущества проекта значительно превышают затраты.

Потенциальная цена билета от Таллина до Риги составит 38 евро (длительность поездки - час и 55 минут), от Вильнюса до Риги - 38 евро (2 часа одна минута), от Таллина до Вильнюса - 76 евро (четыре часа и пять минут).