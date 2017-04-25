Экономика |

Новая налоговая система сможет работать только в том случае, если в нее будут вовлечены все, это означает, что каждый житель страны должен честно платить налоги. Об этом в ходе встречи с председателем Союза свободных профсоюзов Латвии Эгилом Балдзенсом заявил президент Раймонд Вейонис, пишет nra.lv.

Он уверен, что для развития сельского хозяйства и благосостояния жителей очень важно ввести эффективную налоговую реформу. На сегодня это важнейшая задача, подчеркнул президент.

«Успех налоговой реформы во многом зависит от того, насколько активно и ответственно в нее будет вовлечено общество – как работодатели, так и работники», - сказал Вейонис.

По словам президента, разработав новую налоговую систему, правительство продемонстрировало свое желание выполнять свои обязанности перед жителями и предпринимателями и создавать для них благоприятную среду.

Добавим, премьер-министр Марис Кучинскис накануне заявил, что налоговая реформа должна начать действовать 1 января 2018 года.