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Латвийская авиакомпания airBaltic и туроператор Tez Tour Latvija начинают первые в мире чартерные полеты на самолете Bombardier CS300.

В предстоящем летнем сезоне чартерные рейсы соединят Ригу с Антальей, Ираклионом, Бургасом и Римини. airBaltic будет выполнять полеты в эти города несколько раз в неделю, сообщил представитель АО Air Baltic Corporation.

"Мы запланировали на летний сезон более 200 рейсов из Риги в Италию, Грецию, Турцию и Болгарию на современном лайнере CS300", - рассказал член правления компании Tez Tour Latvija Константин Пальгов.

По его словам этот выбор обоснован более выгодным предложением для клиентов, особенно для тех, кто отправляется в дальние путешествия.

"Наш выбор в пользу CS300 airBaltic был сделан в том числе и потому, что расход топлива у данного самолета более эффективен, чем у большинства воздушных судов данного класса. Это значит, что конечная стоимость всех туров будет более конкурентной. Особенно это будет касаться дальних направлений", — говорит Пальгов.

В свою очередь по словам исполнительного директора airBaltic Мартина Гаусса, благодаря долгосрочному и успешному сотрудничеству Tez Tour Latvija и аirBaltic, жители Балтии каждый год могут пользоваться преимуществом – летать чартерными рейсами из Риги в популярные места отдыха.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила третий из 20 заказанных самолетов Bombardier CS300.

Самолет доставлен в Ригу 1 апреля, время полета составило 7 часов и 18 минут, самолет пролетел 6 400 км без остановок из Канады в Латвию. Модернизированный флот airBaltic обеспечит развитие авиакомпании с минимально 13 дополнительными маршрутами и 15%-ным увеличением количества проданных билетов в 2017 году, заявили на предприятии.

airBaltic на самолетах CS300 обслуживает популярные рейсы в Амстердам, Мюнхен, Франкфурт, Хельсинки, Таллин, Барселону, Рим и другие города.