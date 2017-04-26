Премьер: в проект реформы вкралась описка, соцвзносы на медицину не направят (8)

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Экономика | 26 апреля 2017 года, 07:54

Налоговая реформа не будет предусматривать выделение 1% социальных взносов для здравоохранения, данная мера в рамках налоговой реформы не была предусмотрена и ранее, а была "опиской", сообщил после совещания партий правящей коалиции премьер-министр Марис Кучинскис. Он отметил, что решения по финансированию медицины будут предложены позже.

На заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству было достигнуто соглашение о привязке налоговых платежей и бюджета здравоохранения, но не было планов выделять на эти цели 1% социальных взносов, пояснил премьер.

По этому вопросу не удалось достичь соглашения, потому что против выделения 1% выступали Министерство благосостояния и профсоюзы. Таким образом, предстоит работа, чтобы найти другие модели и другие ресурсы для финансирования здравоохранения, сказал глава правительства.

Комментарии 8
Erika Laitane1 час назад
Значит опять обманули налогоплательшиков. Зато быстро договорились о выделении денег канадцам и на повышение собственых зарплат. Нет слов и эмоций. Одна нецензурщина. Кто только мог голосовать за этих неадекватов???
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ЯКОВ ШНИПЕРСОН1 час назад
ОШИБКА ВКРАЛАСЬ В ГОЛОВЫ НЕДОУМКОВ И ДЕГЕНЕРАТОВ,КОТОРЫМ КОРОВАМ ХВОСТЫ ЗАКРУЧИВАТЬ,ЕСЛИ КОРОВЫ РАЗРЕШАТ.
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пациент59 минут назад
Опять титульные чинуши оьосрались а если это умысел пастушьего стада
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