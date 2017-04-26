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Уже в середине этого лета в одном из крупнейших торговых центров Латвии Domina Shopping будет открыт супермаркет Maxima XXX сети розничной торговли Maxima Latvija, так как получено положительное заключение Совета по конкуренции. Maxima Latvija в открытие магазина планирует инвестировать более 1 млн евро.

Поскольку Совет по конкуренции разрешил получить права аренды помещения в торговом центре Domina Shopping, в настоящее время уже начаты все необходимые работы для открытия магазина этим летом.

"Это долгожданное решение, которому мы очень рады. Наконец-то мы можем быть совершенно уверены в том, что наше обещание клиентам – обеспечить возможности для покупок в супермаркете с широким ассортиментом продуктов питания – будет выполнено на все 100%. Я уверена, что магазин Maxima XXX новой концепции станет не только важной частью деятельности нашего торгового центра, но и обеспечит позитивный опыт покупок нашим посетителям", – говорит директор т/ц Domina Shopping Дина Бунце.

"Мы рады, что получили положительное заключение Совета по конкуренции. В то же время еще многое предстоит сделать, чтобы уже в середине лета порадовать клиентов новым магазином Maxima XXX в торговом центре Domina Shopping. Это будет первый магазин Maxima Latvija в каком-либо из крупнейших торговых центров Риги. В новом магазине будет представлен широкий ассортимент товаров, и мы позаботимся о том, чтобы обеспечить каждому посетителю качественный и приятный процесс покупок. Кроме того, принимая во внимание растущий спрос на продукты питания, предназначенные для вегетарианцев и веганов, в этом магазине также будут специальные полки с такими продуктами", – отмечает руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс.

В магазине Maxima XXX покупателям будет предлагаться более 60 тысяч различных продовольственных и промышленных товаров. Кроме того, для удобства клиентов будут работать кассы для семей с детьми и кассы самообслуживания.