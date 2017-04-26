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В Рижский порт на этой неделе прибыл экспедиционный корабль National Geographic Orion. Таким образом в Риге был открыт сезон круизов. Судно выполняет рейсы от компании Lindblad Expeditions совместно с National Geographic.

National Geographic Orion выполняет круизы в особые, порой труднодоступные точки. Как правило, пассажиры этого судна являются не просто туристами, а имеют специфическую заинтересованность в посещаемых местах. Корабли National Geographic оборудованы для фотографов и любителей наблюдать за природой.

Отмечается, что предстоящий круизный сезон для Риги прогнозируется успешным. С 24 апреля по 10 октября столица Латвии ожидает прибытие 87 кораблей с пассажирами.

фото: rop.lv