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Если основные положения налоговой реформы не изменить, они могут уничтожить негосударственный сектор, сообщили во время пресс-конференции представители многих негосударственных организаций (НГО).

Основные положения налоговой политики, разработанные Министерством финансов, предусматривают определенную поддержку для пожертвований, которые в рамках закона сделаны в пользу организаций, приносящих пользу обществу.

Согласно предложением Минфина, впредь размер пожертвований по желанию жертвователя составит 10% от размера прибыли за отчетный период или 3% от размера взносов обязательного государственного социального страхования за отчетный период.

Модель, предложенная НГО, предусматривает сохранение мотивации для совершения пожертвований, то есть предусматривает снижение на сумму пожертвования, сделанного в пользу организации, приносящей пользу обществу, подоходного налога с предприятий, а в случае совершения пожертвования в пользу НГО не облагать его дополнительным подоходным налогом с предприятий, как предлагает Минфин.

Представитель адвокатского бюро Sorainen Айя Ласмане считает нынешнюю практику применения скидки по налогам в случае совершения пожертвований очень хорошей, и отмена скидки, по ее мнению, окажет негативное влияние на сектор НГО и государство в целом.

В 2015 году сумма пожертвований НГО составила 97 млн евро, а в госбюджет НГО перечислили налогов на сумму 38,7 млн евро, отметила она. По мнению Ласмане, инициатива Минфина снизит интерес предпринимателей к осуществлению пожертвований.

Член правления общества "Латвийский гражданский альянс" Зайга Пуце указывает, что доходы НГО формируются за счет членских взносов, муниципального финансирования, хозяйственной деятельности и пожертвований, которые составляют большую часть доходов НГО.

В свою очередь представитель "Латвийского гражданского альянса" Кристине Зонберга отметила, если цель Минфина – собрать как можно больше денег в бюджет, то в ведомстве одновременно должны понимать, что, снизив финансирование НГО, государству придется оплачивать выполнение функций НГО, поскольку организации не смогут их выполнять, и особенно это актуально для социальной сферы.

Представитель ассоциации Latvijas SOS bernu ciemats Илзе Палея сказала, что ассоциации не выживет без пожертвований, к тому же их в основном осуществляют предприятия.

Деятельность НГО находится под угрозой, и особенно грустно от того, что культура совершения пожертвований в Латвии в последние годы хорошо развивается, подчеркнула Палея.

Все, о чем просят НГО, - это не разрушать хорошую систему, добавила Пуце.