Экономика |

200 тысяч евро, которых не хватает на реставрацию памятника Свободы в Риге, будут выделены из государственного бюджета. Об этом в интервью телеканалу LNT заявила министр культуры Даце Мелбарде.

По ее словам, в контексте столетия Латвии очень важно позаботиться о государственных ценностях, в особенности это касается памятников, в частности, памятника Свободы.

Напомним, как ранее сообщила Latvijas Avīze, cрок плановой реставрации памятника Свободы прошел два года назад, а эти летом наступит последний момент, когда еще можно провести эти работы, чтобы успеть до начала празднования столетия Латвии.

Работы запланированы, но денег на реставрацию не выделило ни самоуправление, ни государство, отмечает издание. Как указывают в Рижском агентстве памятников, необходимая сумма составляет 200 тысяч евро.