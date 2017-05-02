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Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) подписало договор с AS SEB banka и латвийским филиалом финской компании OP Corporate Bank plc о долгосрочном кредитовании на сумму 26 млн евро. Средства будут направлены на обновление инфраструктуры и осуществление проектов по модернизации.

Соглашение предусматривает, что SEB Banka предоставит кредит в размере 10,195 млн евро сроком на десять лет. В свою очередь, OP Corporate Bank plc предоставит заем на сумму 16 млн евро на семь лет.

По мнению руководителя филиала OP Corporate Bank plc в Латвии Элмарса Прикшанса, грузовые перевозки, логистика и транзит является важной частью экономики страны, которая вносит значительный вклад в рост ВВП.

"Модернизация железнодорожной инфраструктуры укрепит наше национальное экономическое кровообращение и позволит Латвии быстрее интегрироваться в глобальные транзитные маршруты", - сообщает Прикшанс.

Согласно словам члена правления SEB banka Интса Крастса, транзит грузов и пассажиров играет важную роль как в государственном, так и в региональном плане.

"У инвестиций стратегическое значение. Они принесут долгосрочные выгоды и обеспечат конкурентоспособность предприятию в будущем", - отмечает Крастс.

На эти средства LDz проведут капитальный ремонт путей, заменят стрелочные провода, проложат оптические кабели и отремонтируют технологические здания.

В этом году начнется ремонт станционных зданий в Гулбене и Лиепае. В Парогре планируется построить пандусы и подъемники для людей с ограниченными возможностями.