В СГД ликвидировано 279 рабочих мест
Экономика | 2 мая 2017 года, 20:34
До сих пор в Службе государственных доходов (СГД) в рамках реорганизации ликвидировано 279 рабочих мест. Это произошло за счет ликвидации вакансий и увольнения работников, сообщила на пресс-конференции генеральный директор СГД Илзе Цируле.
Количество уволенных составляет примерно половину сокращенного числа рабочих мест. Всего в ходе реорганизации планируется ликвидировать примерно 550 рабочих мест, добавила Цируле.
Цель реорганизации - повышение эффективности. Все больший объем работы автоматизируется за счет ИТ-систем.