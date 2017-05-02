Экономика |

До сих пор в Службе государственных доходов (СГД) в рамках реорганизации ликвидировано 279 рабочих мест. Это произошло за счет ликвидации вакансий и увольнения работников, сообщила на пресс-конференции генеральный директор СГД Илзе Цируле.

Количество уволенных составляет примерно половину сокращенного числа рабочих мест. Всего в ходе реорганизации планируется ликвидировать примерно 550 рабочих мест, добавила Цируле.

Цель реорганизации - повышение эффективности. Все больший объем работы автоматизируется за счет ИТ-систем.