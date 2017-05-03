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Банк Латвии сегодня, 3 мая, выпускает в обращение серебряную коллекционную монету "Латгальский конгресс" достоинством 5 евро, сообщили в пресс-службе центробанка.

На аверсе монеты изображены представители разных групп общества - участники Латгальского конгресса с красно-бело-красным транспарантом с призывом к объединению Латвии.

В верхней части монеты слева расположена надпись "5 euro", справа - годы "1917-2017". На реверсе монеты изображены женщины с детьми у распятия, в нижней части монеты расположена надпись "Latgola".

Эта монета - благодарность Банка Латвии Латгале за вклад в развитие идеи единства Латвии и латвийской государственности, отметили в центробанке.

Латгальский конгресс проходил 9-10 мая (26-27 апреля по старому стилю) 1917 года. В нем участвовали делегаты, представлявшие самоуправления всех городов и волостей Латгале, общины, общества и латышских стрелков.

Автор дизайна монеты - Ивар Друлле. Монета отчеканена на монетном дворе "Faude & Huguenin" в Швейцарии, ее максимальный тираж - 3000 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии - 50 евро.