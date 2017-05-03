Экономика |

Правительство сегодня поддержало предоставление более 9,18 млн евро на развитие предпринимательской деятельности и повышение уровня занятости на селе.

Это предусматривают утвержденные правительством правила о порядке предоставления государственной и европейской помощи местным группам для межтерриториального и межгосударственного сотрудничества.

Поддержка выделяется на активизацию сотрудничества на национальном и межгосударственном уровнях, обмен опытом, развитие новых подходов и поиск инновационных методов решения сложившихся ситуаций, развитие предпринимательской деятельности и повышение уровня занятости на своей территории.

В проекте правил оговариваются условия получения поддержки, ее размер и интенсивность, оправданные и неоправданные расходы, порядок подачи заявок, порядок расчетов и др. Общая сумма, выделенная на реализацию программы, составляет 9 183 410 евро.

Поддержку планируется выделять в течение семи лет – до 2023 года.

Как сообщили в Министерстве земледелия, в настоящее время в Латвии действует 35 местных групп, у которых сложилось формальное или неформальное сотрудничество с организациями из других стран ЕС, получающих поддержку из Европейского сельскохозяйственного фонда и Европейского фонда морского и рыбного хозяйства, а также организациями из третьих стран, которые реализуют стратегии развития на местах.

Правила вступят в силу после публикации в официальном издании Latvijas Vēstniesis.