До конца мая потенциальные покупатели неплатежеспособного АО KVV Liepajas metalurgs должны подать обязывающие предложения, cообщил агентству ЛЕТА представитель администратора неплатежеспособности предприятия Дзинтарс Хмиелевскис.

"Получено несколько интересных предложений, потенциальные покупатели очно ознакомились с ситуацией на предприятии. До окончания срока подачи заявок сравнивать предложения инвесторов преждевременно, так как они могут относиться к покупке как предприятия в целом, так и отдельных активов", - сказал он.

Точное число потенциальных покупателей и сделанные ими предложения станут известны по истечении срока подачи заявок, добавил Хмиелевскис.

Как сообщалось, с учетом большого объема работы, связанной с подготовкой информации и информированием инвесторов, срок продажи имущества неплатежеспособного АО "KVV Liepajas metalurgs" был продлен до 16 июня.

Согласно закону о неплатежеспособности срок продажи имущества составляет шесть месяцев со дня объявления процесса неплатежеспособности, т.е. он истек 16 марта. План продажи имущества остался прежним - администратор рекомендует продавать его как единое целое, поскольку только в таком случае на заводе можно восстановить производство.

Ранее Хмиелевскис заявил, что продажа имущества предприятия как единого целого будет возможна только в том случае, если оно вызовет достаточно большой интерес со стороны инвесторов, а предложенная цена будет соответствовать интересам кредиторов.

Администратор KVV Liepаjas metalurgs в установленный срок получил требования кредиторов на общую сумму 116,58 млн евро, в том числе требования 395 работников предприятия на общую сумму 722,8 тыс. евро.

Лиепайский суд 16 сентября прошлого года объявил металлургический завод KVV Liepаjas metalurgs неплатежеспособным.

Владелец АО KVV Liepajas metalurgs, совладелец украинской компании "KVV Group" Евгений Казьмин подал в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) иск против Латвийского государства.

KVV Group еще в прошлом году предупреждала о том, что будет жаловаться на Латвию Еврокомиссии, и это может привести к тому, что Латвии придется заплатить от 150 до 300 млн евро штрафа.