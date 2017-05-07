Экономика |

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в прошлом году на выплату зарплат членам правления и совета предприятия израсходовала 2,687 млн евро, что на 44,5% больше, чем в 2015 году, свидетельствует финансовый отчет компании.

Так, на зарплату членам правления airBaltic было истрачено 2,029 млн евро, а взносы обязательного государственного страхования составили 479 тыс. евро.

Тем временем членам совета в виде зарплаты выплачено 145 тыс. евро. Взносы обязательного государственного страхования составили 34 тыс. евро, передает радио MIX FM 102,7.

В свою очередь, на оплату труда персонала авиакомпании airBaltic израсходовано 30,061 млн евро, что на 10,6% больше, чем в 2015 году.

Среднее число сотрудников в 2016 году на предприятии составляло 1002, что на 12,1% больше, чем годом ранее.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, зарплата исполнительного директора airBaltic Мартина Гаусса в прошлом году составила 1,042 млн евро, что на 23,5% больше, чем в 2015 году.

Между тем, прибыль авиакомпании airBaltic в прошлом году составила 1,2 млн евро, что в разы меньше, чем в 2015 году, когда прибыль составила 19,5 млн евро. Оборот авиакомпании в прошлом году был 286 млн евро, что примерно на 1% больше, чем в 2015 году.

Авиакомпания airBaltic обеспечивает полеты из Риги по 60 направлениям.