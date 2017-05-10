Экономика |

Сегодня, 10 мая, первый контейнерный поезд начнет путь из Риги в Китай.

Транспортно-логистическая компания GEFCO в сотрудничестве с AО Transcontainer и другими партнерами разработала новую линию поставки товаров для мультимедийных перевозок, которая соединит Германию с Китаем через Рижский универсальный терминал.

Доставка товаров по новой линии займет 14-16 дней, и будут комбинироваться разные виды транспорта - не только железная дорога, но и суда. В составе 52 контейнера. Оборудование для текстильной отрасли будет доставлено через Казахстан в город Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В Ригу груз был доставлен по морю из германского Дуйсбурга.

Доставку контейнеров для погрузки товаров в Германии и на платформах в Риге обеспечивает Transcontainer, а GEFCO Baltic занимается в Риге организацией морских перевозок и дальнейшими услугами погрузки до Китая.

Проект поддерживают ГАО Latvijas Dzelzceļš и "Российские железные дороги".

Планируется, что следующий состав выйдет из Риги по этому маршруту на следующей неделе.