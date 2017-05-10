Экономика |

За первые четыре месяца этого года показатели перевалки грузов в Рижском свободном порту сохранились на уровне предыдущего года и демонстрируют стабильность предприятия и преимущества многофункциональности порта, сообщают его представители.

За указанное время перевалено 12,225 млн тонн грузов.

Сыпучих грузов за четыре месяца перевалено - 7,719 млн тонн, что на 10,6% больше, чем годом ранее, наливных грузов - 2,306 млн тонн (-30,6%), генеральных грузов - 2,2 млн тонн (+12,2%).

По данным порта, в структуре грузов больше всего было в этом году угля - 38,2%, или 4,676 млн тонн, что на 16,1% больше, чем годом ранее.

Доля нефтепродуктов составляет 18,6%, контейнеризированных грузов - 11,5%, древесины - 7,8%, химических грузов - 7,3%.

В апреле в Рижском свободном порту перевалено 2,918 млн тонн грузов, в том числе 1,969 млн тонн сыпучих, 525 500 генеральных и 423 400 тонн наливных.

В прошлом году за четыре месяца в порту было перевалено 12,267 млн тонн грузов.