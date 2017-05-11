Экономика |

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках большой емкости.

Поправки к закону об обороте алкогольных напитков фактически запрещают продажу алкоголя в пластмассовых бутылках объемом свыше одного литра.

Запрет не относится к напиткам в стеклянной и керамической таре, деревянных бочонках, металлической и комплексной упаковке.

В дальнейшем пиво нельзя будет продавать в упаковке объемом более 0,5 литра, если абсолютное содержание спирта в напитке превышает 5,8 процента. Если абсолютное содержание спирта не превышает 5,8 процента, объем упаковки не должен превышать 1 литра.