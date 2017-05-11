С прилавков исчезнут двухлитровые бутылки крепкого пива (2)
Экономика | 11 мая 2017 года, 10:58
Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках большой емкости.
Поправки к закону об обороте алкогольных напитков фактически запрещают продажу алкоголя в пластмассовых бутылках объемом свыше одного литра.
Запрет не относится к напиткам в стеклянной и керамической таре, деревянных бочонках, металлической и комплексной упаковке.
В дальнейшем пиво нельзя будет продавать в упаковке объемом более 0,5 литра, если абсолютное содержание спирта в напитке превышает 5,8 процента. Если абсолютное содержание спирта не превышает 5,8 процента, объем упаковки не должен превышать 1 литра.
Я только за!
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Почему вообще не запретить продажу пива в любой пластиковой таре уже с 1 июня 2017 года? Погулял я по Межапарку,Вецаки так вот везде валяются пластмасовые бутылки и справедливости ради не только из под пива,причем гулял я как раз после проведения талки, такое ощущение что все уборки происходили у кого то на частной територрии,а там где валялись бутылки и другой мусор вме так же и валяется.
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