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Несмотря на стремительный рост латвийской экономики, бюджетный дефицит существенно увеличится - с 0,8% от внутреннего валового продукта в этом году до 1,8% от ВВП в следующем году. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, комментируя весенний экономический прогноз Еврокомиссии.

Согласно этому прогнозу, с ростом инвестиций и покупательной способности населения рост латвийской экономики опять ускорится и достигнет 3,2% в 2017 году и 3,5% в 2018 году, однако увеличение бюджетного дефицита будет ощутимым.

"Увеличение бюджетного дефицита в основном связано с запланированной налоговой реформой, где, во всяком случае пока, не намечены компенсирующие меры для предотвращения отрицательного фискального влияния. По сравнению с другими странами Балтии в Латвии прогнозируется более быстрый темп экономического роста в 2017 и 2018 годах, но при этом и более высокий дефицит бюджета", - сказал Домбровскис.

По его словам, в прошлом году рост латвийской экономики затормозило падение инвестиций, связанное в основном с переходом на новый многолетний бюджет ЕС и соответствующим замедлением освоения фондов ЕС. Между тем спрос на рабочую силу продолжит расти, способствуя повышению экономической активности жителей и снижению безработицы.

После периода низкой инфляции в течение четырех предыдущих лет в этом и в следующем году рост потребительских цен в Латвии будет более стремительным - в пределах 2,0%-2,2%, что связано с ростом цен на энергию в мире и ростом внутреннего спроса в Латвии, отметил Домбровскис.