Еврокомиссия прогнозирует для Латвии быстрый рост экономики (8)

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Экономика | 11 мая 2017 года, 15:16

Европейская комиссия в этом году прогнозирует для Латвии прирост внутреннего валового продукта на 3,2%, что будет самым высоким показателем развития экономики среди стран Балтии.

Согласно обнародованным в четверг прогнозам, в следующем году темпы роста латвийской экономики ускорятся до 3,5%. В свою очередь инфляция в Латвии в этом году составит 2,2%, в в следующем - 2%. Безработица в этом году снизится до 9,2%, в следующем - до 8,7%.

В двух других странах Балтии Еврокомиссия прогнозирует более медленный рост экономики, чем в Латвии. В Литве прирост ВВП в этом году составит 2,9%, в 2018 - 3,1%. Инфляция в Литве в этом году прогнозируется на уровне 2,8%, в следующем году - 2%. В свою очередь безработица в этом году сократится до 7,6%, в следующем - до 7,2%.

В Эстонии в этом году прогнозируется рост экономики в размере 2,3%, а в следующем году он достигнет 2,8%. Инфляция в Эстонии в этом году составит 3,3%, в следующем - 2,9%. В свою очередь уровень безработицы вырастет с 7,7% в этом году до 8,6% в следующем году.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, и в этом, и в следующем году экономический рост ЕС в целом составит 1,9%. Прирост экономики еврозоны в этом году составит 1,7%, в следующем - 1,8%.

Инфляция в ЕС в этом году ожидается в размере 1,8%, в следующем году - 1,7%, в еврозоне - соответственно 1,6% и 1,3%. Уровень безработицы в ЕС снизится с 8% в этом году до 7,7% в следующем году, а в еврозоне - с 9,4% до 8,9%.

Самый быстрый экономический рост в этом году Еврокомиссия прогнозирует для Мальты - 4,6% (4,4% в следующем году), а также Румынии (4,3% в этом году и 3,7% в следующем году) и Люксембурга (4,3% в этом году и 4,4% в следующем году).

Самый медленный прирост ВВП в этом году ожидается в Италии - 0,9% (1,1% в следующем году) и Финляндии (1,3% в этом году и 1,7% в следующем году).

Как заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, комментируя весенний экономический прогноз, несмотря на стремительный рост латвийской экономики, бюджетный дефицит существенно увеличится - с 0,8% от ВВП в этом году до 1,8% в следующем году.

Согласно этому прогнозу, с ростом инвестиций и покупательной способности населения рост латвийской экономики опять ускорится и достигнет 3,2% в 2017 году и 3,5% в 2018 году, однако увеличение бюджетного дефицита будет ощутимым.

Комментарии 8
Ага27 минут назад
Главное Валдис отметился, Ганс Христиан Домбровский ). А предпосылки для роста ввп какие? Кимберлитовую трубку нашли в Латвии, или нефть марки лайт? Начали латвийцы размножаться, открыли космодром или фабрики по производству телепортов? Или 5 урожаев в год волшебные сх культуры вырастили? Или просто кредитов отсыпят и ввп запишут теневую экономику, с наркоторговлей и проституцией? Непонятно.
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леший20 минут назад
когда кто-то там издалека говорит про экономику Латвии, то возникает сразу же вопрос---А этот кто-то знает, ГДЕ эта Латвия находиться? и второй вопрос вдогон, на основании какого сегмента промышленности будет скачок?----а мнение всяких там семейства хомячковых мне не интересны ибо зыждяться на узколобом умозаключении грызунов вредителей
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Патриот 18 минут назад
Очередная утка для баранов этой страны! Какой рост?! Все от сюда бегут! Задушили налогами, все закрываются, не известно ни кому что влупят чинуши завтра для своего завтрака! Бегите из этой страны, не вкладывайте деньги, закрывайте бизнес!!! Правительство- преступники будут доить вас до того пока корова не сдохнет, даже сдохшую корову порежут и продадут на мясном Рижском рынке!
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