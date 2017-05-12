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На этой неделе в Мюнхене проходит одна из самых крупных выставок транспорта и логистики в Европе "Transport Logistic 2017", в ходе которой президент ГАО Latvijas dzelzceļš Эдвинс Барзиньш представил открывшийся на днях маршрут первого контейнерного поезда из Риги в Китай. Также глава железнодорожной компании рассказал о вызовах, стоящих перед отраслью в условиях возросшей конкуренции.

Выступая на конференции "Отрасль железнодорожных перевозок на транзитной скорости", Берзиньш ознакомил собравшихся с новым мультимодальным маршрутом из Германии через Рижский порт в Китай, по которому уже на этой неделе отправлен первый состав поезда из 52 контейнеров, а следующий контейнеровоз по этому маршруту отправится уже через неделю. Предполагается, что груз достигнет конечной точки назначения за 12-14 дней.

Одновременно Берзиньш, выступая на форуме, подчеркнул, что приоритетом транспортной и логистической отрасли сейчас является развитие Евразийского транспортного коридора, а также успешное участие Латвии в грузовых перевозках как в Китай и Среднюю Азию. Ну и кроме того, развитие новообразованного коридора Север-Юг для обеспечения перевозок из Индии и Ирана. Также президент LDz подчеркнул огромный потенциал в логистике грузов из Азиатских стран в Скандинавию, а также из Скандинавии в Азиюu, что сейчас является актуальным направлением развития.

"На этой выставке и форуме, возможно, как никогда раньше ощущалось насколько большая конкуренция в области грузовых перевозок и логистике и как в этой отрасли оценивается любая новая инициатива. Также из Риги в Китай отправленный на этой неделе контейнерный поезд вызвал активность среди участников мероприятий, что свидетельствует о важности этого проекта. Одновременно эти наблюдения заставляют ясно осознать, что любые решения о развитии отрасли и о том, можем ли мы себе позволить отказать в отправке каких-то грузов, которые хотят провезти через Латвию, надо очень тщательно и умно взвешивать. Однако я рад, что рост конкуренции сплотил отрасль в Латвии и участие в выставке в Мюнхене на объединенном стенде со всеми крупными портами, а также коммуникация с каждым клиентом стенда была единой", - сказал глава Латвийской железной дороги Берзиньш.

Участники форума были единодушны в том, что на глобальном уровне существенно выросла конкуренция в организации грузовых перевозок и вместе со стоимостью перевозок, возрастает роль перевозок в развитии клиентского сервиса, облегчая сам процесс перевозок.

Также участники форума особо отметили, что в интересах клиентов постепенно надо снижать формальные границы между участками железной дороги в 1520 и 1435 миллиметров. В этом контексте Берзиньш упомянул проект Rail Baltica, в рамках которого в Латвии будет создан логистический узел в Саласпилсе, где будет совмещаться линии железной дороги с колеей разной ширины, обеспечив таким образом более эффективную организацию грузовых перевозок через Латвию по всей Европейской территории.