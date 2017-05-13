Экономика |

Министр экономики Арвил Ашераденс обратился к министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле с письменным призывом изменить практику Минфина брать подоходный налог с населения с прибыли пенсионных фондов от участия в фондах рискового капитала, сообщили в Минэкономики.

По мнению Ашераденса, надо срочно искать решения, чтобы инвесторы отдавали предпочтение работе в Латвии, потому что, если останется в силе нынешний порядок, они будут выбирать страны с более благоприятным законодательством.

"В результате пострадают не только вложения накопленных пенсий в местное народное хозяйство, но и приток иностранного финансирования в Латвию и объем средств, доступный латвийским стартапам. Это противоречит планам развития народного хозяйства в Латвии", - заявил Ашераденс.

Министерство отмечает, что первые последствия существующей практики уже наступили. Фонд рискового капитала BaltCap Growth Fund зарегистрирован в Эстонии, хотя ранее было принято решение регистрироваться в Латвии. Латвийская отрасль рискового капитала потеряла 40 млн евро. Потенциальные инвесторы получили сигнал о том, что латвийская налоговая политика менее благоприятна для инвестиций в пенсионные фонды.

Главной причиной регистрации в Эстонии BaltCap Growth Fund называет латвийскую практику применять к пенсионным фондам от участия в фондах рискового капитала подоходный налог с населения, а не налог на прибыль предприятия. Это порождает ситуацию, когда с успешных пенсионных вложений надо платить налог, а бесприбыльные или убыточные сделки пенсионные фонды должны компенсировать из своих средств.

В свою очередь председатель Латвийской ассоциации рискового капитала Эдгар Пигознис заявил, что, если Латвия обложит подоходным налогом с населения вложения пенсионных фондов в рисковый капитал, государство лишится вкладчиков и уменьшит будущие пенсии.