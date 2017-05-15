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Служба государственных доходов за первые четыре месяца года собрала 2,635 млрд евро налогов, что на 14,187 млн евро или 0,5% больше, чем планировалось.

Как отмечают в СГД, план налоговых поступлений в совокупный бюджет за четыре месяца выполнен на 100,5%, чему главным образом способствовали бюджетные доходы в виде дивидендов от использования капитала государственных и муниципальных предприятий, увеличение поступлений подоходного налога с населения и обязательных взносов социального страхования.

Налога на добавленную стоимость в январе-апреле собрано на сумму 664,595 млн евро, что на 0,3% меньше, чем планировалось. Поступления акцизного налога за этот период составили 272,898 млн евро, что на 0,6% меньше по сравнению с запланированным.

Поступления подоходного налога с предприятий составили 136,055 млн евро, или на 3,5% меньше плана.

Налога на эксплуатацию транспортных средств собрано на сумму 30,929 млн евро (на 8,4% меньше по сравнению с запланированным), таможенного налога - 12,802 млн евро (на 3,5% меньше), налога на субсидированную энергию - 10,557 млн евро (на 10,5% меньше), налога на азартные игры и лотереи - 9,38 млн евро (на 6,5% больше), на легковой транспорт предприятий - 6,568 млн евро (на 2,8% больше), налога на электроэнергию - 1,372 млн евро (на 37,4% меньше).

Поступления обязательных взносов государственного социального страхования в январе-апреле составили 873,948 млн евро (на 0,8% больше), подоходного налога с населения - 514,352 млн евро (на 2,9% больше), налога на природные ресурсы - 10,875 млн евро (на 16,7% меньше). Поступления дивидендов от использования капитала государственных и муниципальных предприятий за первые четыре месяца составили 24,253 млн евро, что в 2,5 раза больше запланированного.

План предусматривал, что за первые четыре месяца года администрируемые СГД налоговые поступления составят 2,621 млрд евро. В целом за год Служба государственных доходов планирует собрать 8,529 млрд евро налогов.