С начала года собрано налогов на 14 миллионов евро сверх плана (7)
Служба государственных доходов за первые четыре месяца года собрала 2,635 млрд евро налогов, что на 14,187 млн евро или 0,5% больше, чем планировалось.
Как отмечают в СГД, план налоговых поступлений в совокупный бюджет за четыре месяца выполнен на 100,5%, чему главным образом способствовали бюджетные доходы в виде дивидендов от использования капитала государственных и муниципальных предприятий, увеличение поступлений подоходного налога с населения и обязательных взносов социального страхования.
Налога на добавленную стоимость в январе-апреле собрано на сумму 664,595 млн евро, что на 0,3% меньше, чем планировалось. Поступления акцизного налога за этот период составили 272,898 млн евро, что на 0,6% меньше по сравнению с запланированным.
Поступления подоходного налога с предприятий составили 136,055 млн евро, или на 3,5% меньше плана.
Налога на эксплуатацию транспортных средств собрано на сумму 30,929 млн евро (на 8,4% меньше по сравнению с запланированным), таможенного налога - 12,802 млн евро (на 3,5% меньше), налога на субсидированную энергию - 10,557 млн евро (на 10,5% меньше), налога на азартные игры и лотереи - 9,38 млн евро (на 6,5% больше), на легковой транспорт предприятий - 6,568 млн евро (на 2,8% больше), налога на электроэнергию - 1,372 млн евро (на 37,4% меньше).
Поступления обязательных взносов государственного социального страхования в январе-апреле составили 873,948 млн евро (на 0,8% больше), подоходного налога с населения - 514,352 млн евро (на 2,9% больше), налога на природные ресурсы - 10,875 млн евро (на 16,7% меньше). Поступления дивидендов от использования капитала государственных и муниципальных предприятий за первые четыре месяца составили 24,253 млн евро, что в 2,5 раза больше запланированного.
План предусматривал, что за первые четыре месяца года администрируемые СГД налоговые поступления составят 2,621 млрд евро. В целом за год Служба государственных доходов планирует собрать 8,529 млрд евро налогов.