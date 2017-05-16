Экономика |

Министерство охраны среды и регионального развития до конца мая в сотрудничестве с Минфином, Минэкономики и Минблагом рассмотрит возможности внесения в закон о свободных портах и свободных экономических зонах (СЭЗ) поправок, предусматривающих, что в Латгальской СЭЗ будут применяться скидки на подоходный налог с населения.

Правительство заслушало сегодня доклад о выполнении плана действий по развитию Латгале на 2015-2017 годы, в котором содержится это предложение.

Цель проекта - добиться выравнивания межрегиональных различий, стимулировать в регионе экономическую активность и способствовать созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния.

На выделенные фондом ЕС 52,2 млн евро, планируется создать в Латгале 861 новое рабочее место, что уменьшит безработицу на 0,641%.

До 1 мая в Центральное агентство финансов и договоров были поданы заявки на реализацию шести проектов на сумму 23,9 млн евро. Два проекта, рассчитанных на 34-58 новых рабочих мест, уже утверждены.

В свою очередь, для того чтобы сократить уровень безработицы в Латгале на 1%, необходимо создать 1345 новых рабочих мест и привлечь инвестиции в размере более 80 млн евро.

Напомним, что Латгальская СЭЗ охватывает 5% территории региона и будет действовать до конца 2035 года.